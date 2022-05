Nun also Schwarz-Grün. Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat sich CDU-Ministerpräsident Daniel Günther entschieden, welche Farben er für eine neue Regierung bevorzugt. Seit 2017 hatte er an der Förde ein Jamaika-Bündnis geführt, mit den Grünen und mit der FDP.

Doch Günther braucht für eine Mehrheit statt zwei Partnern nur noch einen, vor allem weil seine Union starke 43,4 Prozent holte. Und auch wenn der Wahlsieger zunächst vehement für eine Neuauflage von Jamaika warb, war nach einer gemeinsamen Runde klar: Vor allem die Grünen, neben der Union die großen Wahlsieger, haben daran kein Interesse. Der Ministerpräsident sollte sich entscheiden, zwischen ihnen und der FDP.

Neue Industriepolitik Am Montagabend nun verkündete Günther in Kiel, man biete den Grünen »ein Sondierungsgespräch« an. Seinem Vorschlag sei der CDU-Landesvorstand »einstimmig« gefolgt. Es gelte, »ehrgeizige Klimaschutzziele« zu erreichen und zugleich neue Arbeitsplätze im Land zu schaffen. Es sind die Pfeiler einer neuen Industriepolitik, die Günther stets betont. Ein Bündnis mit den Grünen biete für eine solche »Transformation« die notwendige »Breite«.

Es ist offenkundig der Versuch, von Jamaika zu retten, was zu retten ist. Günther hat sich in den vergangenen fünf Regierungsjahren als Moderator und Brückenbauer profiliert, der die politischen Lager verbindet. Er selbst schwärmte von einem »neuen Stil«, den Jamaika geprägt habe. Der Regierungschef profitierte selbst davon, obwohl er nicht gerade als Impulsgeber auftrat. Der 48-Jährige sei ein liberaler Unions-Mann, »modern, pragmatisch, ein bisschen grün«, so beschreibt ihn der Kieler Politologe Wilhelm Knelangen. Schwarz-Grün bedeute, dass Günther »weiter eine Koalition bildet, die vermittelt«. Es ist in dieser Lesart eine Richtungsentscheidung: Schwarz-Grün zeigt nach vorn und verbindet, Schwarz-Gelb hätte zurück in alte Lagerzeiten gezeigt.

Signal für den Bund Auch bundespolitisch wird sich Günther Pluspunkte von seiner Entscheidung erhoffen, selbst wenn er persönliche Ambitionen bisher bestreitet. Es fällt auf, wie sehr er sich von Parteichef Friedrich Merz unterscheidet, der als Vertreter einer konservativen Union gilt. Das geplante Bündnis an der Förde würde diese Unterschiede noch einmal unterstreichen. »Erfolgreiche schwarz-grüne Landesregierungen haben eine Signalwirkung auch für den Bund«, sagt die Kieler Bildungsministerin und CDU-Vizechefin Karin Prien. »Wir haben die große Chance zu beweisen, dass Schwarz-Grün die anstehenden Transformationsprozesse mit breiter gesellschaftlicher Akzeptanz gestalten kann.«

Für die SPD, die in Berlin eine Ampel führt, verhieße das nichts Gutes. Die Union, vermutet Politologe Knelangen, könne die Grünen »ein Stück weit aus der Umklammerung der SPD lösen«. Zumal auch in Nordrhein-Westfalen Schwarz-Grün wahrscheinlich ist. Das Bündnis liegt im Trend. Die Grünen freuen sich In Schleswig-Holstein fiel auf, wie sehr sich die Grünen in den Tagen nach der Wahl der CDU andienten. In einem Interview mit den »Kieler Nachrichten« lachte Spitzenkandidatin Aminata Touré, als sie die Frage beantworten sollte, ob es mit der Union eine »Liebesheirat« wäre. Ihre Antwort: ein klares »Ja«. Nach Günthers Einladung reagierte Touré prompt: »Wir freuen uns.« Das Ziel der Grünen sei es, Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden.

Schon am Dienstag wollten sich CDU und Grüne treffen, um zu sondieren. Noch in dieser Woche könnten die offiziellen Koalitionsverhandlungen beginnen, wenn es nach Günther geht. Man will also schnell zusammenfinden. Mit purer Harmonie ist trotzdem nicht zu rechnen.

Bild vergrößern Grüne Spitzenkandidatin Touré: Große Freude Foto: Frank Molter / dpa