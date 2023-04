Damit forciert Linnemann Überlegungen, die bei den Christdemokraten seit einigen Wochen diskutiert werden und parteiintern sowie darüber hinaus umstritten sind. In einem Papier der CDU-Fachkommission Soziale Sicherung, das dieser Tage öffentlich wurde, wird die Forderung formuliert, das Renteneintrittsalter ab dem Jahr 2031 direkt an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. »Konkret erhöht sich dann dadurch die Regelaltersgrenze um vier Monate für jedes gewonnene Lebensjahr«, heißt es in dem Papier.