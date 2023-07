Die Linkspartei sei im Osten nicht mit der AfD gleichzusetzen. »Ich bin kein Freund von Hufeisen. Bei der AfD sitzen Leute, die wegen Volksverhetzung angeklagt sind. Bei der Linken sitzen solche nicht«, sagte Mohring.

Die – in der Politologie umstrittene – Hufeisentheorie ordnet die politischen Parteien auf einer Hufeisenform an: Auf dem vorderen geschlossenen Rund sitzen die Parteien der Mitte, auf den Bögen zu beiden Seiten die rechten oder linken Parteien. Wo die Spitzen aufeinander zulaufen, sind die Parteien der extremen Rechten und Linken verortet. Sie sind nach dieser Theorie also die nicht entgegengesetzten Pole des politischen Spektrums, sondern gehen sogar aufeinander zu.