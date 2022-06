In der Diskussion über Biotreibstoff, der aus Ackerpflanzen gewonnen wird, sprach sich Özdemir für eine komplette Streichung der Vorgaben für Tankstellen aus. Damit würden in Deutschland rund 800.000 Hektar für den Anbau von Lebensmitteln frei – allerdings werde es keine schnelle Umsetzung geben können. Landwirte, die in den vergangenen Jahren in diesem Bereich investiert hätten, benötigten eine Übergangszeit und neue Perspektiven.