Abstimmung über Chancen-Aufenthaltsrecht Wie die Ampel Zugezogenen schneller eine Zukunft in Deutschland bieten will

Ausländer harren in Deutschland oft Jahre in unsicherer Duldung aus. Die Ampel will gut Integrierten mit dem Chancen-Bleiberecht nun eine Perspektive bieten. Doch die Union sieht vor der Abstimmung Fehler im Gesetz.