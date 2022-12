Hitzige Debatte in der Fraktionssitzung

Im Vorfeld der Fraktionssitzung am Dienstag hatten 19 Unionsabgeordnete eine Erklärung aufgesetzt, in der sie ihre teilweise Übereinstimmung mit dem Ampel-Gesetz darlegten und deshalb für die Abstimmung am Freitag Enthaltung ankündigten.

Unter den Unterzeichnern sind prominente CDU-Abgeordnete wie der frühere Parteichef Armin Laschet sowie Ex-Generalsekretär Hermann Gröhe. In der Sitzung war es daraufhin zu einer hitzigen Debatte gekommen, an deren Ende man sich auf die Formulierung eines eigenen Entschließungsantrags verständigte. Offenbar war dies aber nun in der Kürze der Zeit nicht möglich.