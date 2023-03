Drei Tage Deutschland

Charles und Camilla werden insgesamt drei Tage in Deutschland bleiben. Am Donnerstag begrüßen Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das königliche Paar. Als erster Monarch überhaupt hält Charles zudem eine Rede im Bundestag. Am Freitag fahren Charles und Camilla dann nach Hamburg. Dort endet der Staatsbesuch am Abend.

Zum Staatsbankett im Schloss Bellevue war Kanzler Scholz nicht anwesend. Geladen war hingegen seine Vorgängerin Angela Merkel und Größen aus Kultur und Wirtschaft, darunter die »Let's Dance«-Jurorin Motsi Mabuse. Das Königspaar ist großer Fan der Tanzshow, Mabuse ist auch im britischen Ableger »Strictly Come Dancing« zu sehen.