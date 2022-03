»Freie Sachsen« Mehr als 1000 Rechtsextreme demonstrieren am »Friedenstag« in Chemnitz

Am 5. März gedenken die Chemnitzer der Zerstörung von Teilen ihrer Stadt im Zweiten Weltkrieg – mit einem »Friedenstag«. An dem marschierten in diesem Jahr über 1000 Anhänger der rechtsextremen Kleinpartei »Freie Sachsen« auf.