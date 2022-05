Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern äußert sich China über den Krieg in der Ukraine vergleichsweise zurückhaltend – Staats- und Parteichef Xi Jinping möchte keinen Bruch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin . Nun hat Xi mit Bundeskanzler Olaf Scholz über den russischen Angriff gesprochen.

Kanzler Scholz in Japan: Der Anti-China-Trip Aus Tokio berichtet Veit Medick

Die europäische Seite solle »auf verantwortliche Weise« eine Lösung suchen, sagte Chinas Präsident. Offenbar in einem indirekten Hinweis auf den Einfluss der USA hob Xi Jinping hervor, dass die europäische Sicherheit »in den Händen der Europäer selbst« liegen sollte. Alle betroffenen Parteien sollten die Ukraine und Russland unterstützen, Frieden durch Verhandlungen zu erreichen.

Das Gespräch wurde von chinesischer Seite als »tiefgehend und freimütig« beschrieben. In diplomatischen Kreisen ist dies meist eine Chiffre für Differenzen. Bei seinem ersten Besuch als Kanzler in Asien hatte Scholz Ende April Japan besucht und dabei einen Bogen um China gemacht , das mit seiner Vorgängerin Angela Merkel ( CDU ) noch gute Beziehungen gepflegt hatte.

Eine Kurskorrektur in der Chinapolitik hatte sich schon beim Regierungswechsel in Berlin angedeutet. Der Krieg in der Ukraine und die deutsche Enttäuschung über Chinas Rückendeckung für Putin führen nun dazu, dass die Bundesregierung die Beziehungen zu Peking neu bewertet.