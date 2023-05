Nach SPIEGEL-Informationen hatte die Absage jedoch nichts mit Lindner selbst oder Taiwan zu tun. Noch vier Tage vor dem geplanten Termin hatte die chinesische Seite sogar ein gemeinsames Abendessen der beiden Minister vorgeschlagen, nicht nur einen hastigen Arbeitstermin. Kurz danach aber folgte die Bitte um Verschiebung.

Besuch in der Retortenstadt

Der Grund: Just an jenem Mittwoch, an dem Lindner in Peking hätte eintreffen sollen, fuhr Staats- und Parteichef Xi Jinping nach Xiong’an, eine Retortenstadt etwa hundert Kilometer südwestlich von Peking, in die Teile der Verwaltung umgesiedelt werden sollen. Nach Xiong’an nahm Xi etliche Spitzenkader mit, etwa den neuen Premierminister Li Qiang oder dessen Stellvertreter Ding Xuexiang.