Kanzler Scholz könnte mit der Einladung des hochrangigen Besuchs versuchen, das schwierige Verhältnis mit Peking wieder zu verbessern.

Offener Schlagabtausch zwischen Baerbock und Qin

Die deutsch-chinesischen Beziehungen hatten sich zuletzt deutlich eingetrübt. Ein Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in China gipfelte jüngst in einem öffentlichen Schlagabtausch mit ihrem Amtskollegen Qin Gang . Baerbock hatte dabei teils offene Kritik an Chinas Position zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geübt.