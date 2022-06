Hintergrund des Vorstoßes ist die Debatte über den Umgang mit Übergewinnen – also Gewinne von Unternehmen während der aktuellen Krise, die über ihren sonstigen Ertrag hinausgehen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind unter anderem die Spritpreise in die Höhe geschossen. Kritiker werfen den Mineralölkonzernen vor, so während des Krieges Rekordgewinne einzustreichen.

Ein Steuerabschlag auf Diesel und Benzin, der sogenannte Tankrabatt, sollte für Entlastung von Verbraucherinnen und Verbrauchern sorgen, erzielte aber nur bedingt den gewünschten Effekt. Kritiker monieren, der Rabatt werde durch die Mineralölkonzerne nicht an Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben, sondern benutzt, um die Marge weiter zu erhöhen .