Doch in der SPD wird weiter auf eine Beteiligung der Besserverdienenden gedrängt. »Ob Erhöhung des Spitzensteuersatzes, Energie-Soli für die absoluten Topverdiener oder auch eine Vermögensabgabe – wir stehen natürlich vor der Aufgabe auch das akute Krisenmanagement sozial ausgeglichen auszugestalten. Der Grundsatz, dass starke Schultern mehr tragen können, gilt doch in Krisen ganz besonders«, sagte die Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, Wiebke Esdar, dem SPIEGEL. Der Vorschlag der Ökonomen im Sachverständigenrat für einen befristeten Energie-Solidaritätszuschlag oder eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes war in der SPD wohlwollend aufgenommen worden.