Dies war in den vergangenen Jahren wegen der Coronapandemie sowie 2022 auch wegen des Ukrainekrieges geschehen. Aus SPD und Grünen gibt es allerdings immer wieder Überlegungen, in der aktuellen Krise die Regeln der Schuldenbremse erneut auszusetzen.

Lindner zweifelt an Habecks Atom-Notreserve

In der »SZ« meldete Lindner auch Zweifel an, ob die von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verkündete Entscheidung, zwei der drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke als Notreserve in Betrieb zu halten, sinnvoll sei. »Ich habe Zweifel, ob wir klug beraten sind, auf Kapazitäten in der Energieversorgung zu verzichten«, sagte Lindner. Er sprach sich dafür aus, für die Atommeiler neue Brennstäbe zu beschaffen, »um für Eventualitäten gewappnet zu sein«. Habeck sei jedoch der Fachminister: »Er muss das verantworten«.