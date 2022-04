Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Ob Lindner am Donnerstag wie geplant mit der Regierungsmaschine zurück nach Berlin reisen würde, ist noch offen. Zuvor hatte er am Treffen der Finanzminister der G-20-Staaten teilgenommen.

So belastet der Ukrainekrieg die deutsche Wirtschaft: Land des ausgehenden Lichts

Bei dem Termin hatte eine Boykott-Aktion aus Protest gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine Aufsehen erregt: Als der russische Vertreter das Wort ergriff, verließen US-Finanzministerin Janet Yellen und mehrere ihrer Kollegen den Sitzungssaal. Lindner blieb hingegen im Saal.

Später veröffentlichten die Finanzminister und Zentralbankchefs der G7-Staaten nach einem separaten Treffen jedoch eine gemeinsame Erklärung, in der sie die russische »Aggression« verurteilten. Dabei »bedauerten« sie die Teilnahme Russlands an den verschiedenen Gesprächsformaten in Washington.