Nur wenige Wochen später, am 27. Juni, wurde eine weitere Grundschuld über 450.000 Euro zugunsten der BBBank auf sein Grundstück eingetragen. Die Differenz zwischen Kaufpreis und mutmaßlicher Darlehenssumme betrug nunmehr 1,15 Millionen Euro – was in der Immobilienbranche als ungewöhnlich hoch gilt.

Lindners fragwürdige Immobilienfinanzierung beschäftigt inzwischen auch die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, die einen möglichen Anfangsverdacht wegen Vorteilsannahme prüft. Vor allem die zeitliche Nähe zwischen dem Videogrußwort und der Kreditaufstockung dürfte die Staatsanwaltschaft interessieren. Dadurch könnte der Eindruck entstehen, dass es einen Zusammenhang zwischen Lindners dienstlichem Handeln und dem Privatgeschäft gab.