FDP-Chef Christian Lindner kann am Bundesparteitag der Liberalen am Wochenende nicht vor Ort teilnehmen. Wegen seiner Coronainfektion bleibt der Finanzminister vorerst in den USA, wie der SPIEGEL erfuhr. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Lindner sei in Quarantäne und werde damit virtuell am Parteitag der FDP teilnehmen.

Der FDP-Vorsitzende war am Mittwochabend in Washington positiv auf das Virus getestet worden. Er hatte dort an zahlreichen Veranstaltungen der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) teilgenommen, ebenso an einem Treffen der G20-Gruppe und am Abend noch Beratungen der G7-Gruppe der führenden Industrienationen geleitet.

Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums sagten, Lindner sei regelmäßig vor und während der IWF-Tagung negativ getestet worden, nun aber in einem Schnelltest positiv gewesen. Über weitere Ansteckungen in der deutschen Delegation ist bislang nichts bekannt. Sie soll am Donnerstagnachmittag zurückfliegen. Lindner hatte die Infektion per Twitter bestätigt: »Dank dreier Impfungen nur leichte und wieder abklingende Erkältungssymptome«, schrieb er.

Beherrschendes Thema beim Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer war Russlands Krieg gegen die Ukraine. Als sich russische Vertreter bei dem Treffen äußerten, verließen mehrere Teilnehmer den Raum, darunter die USA, Großbritannien und Kanada. »Nicht Demokratien wie Deutschland, Frankreich, Spanien oder Japan müssen ein G20-Treffen verlassen«, schrieb Lindner auf Twitter. »Der Aggressor Russland hätte nicht teilnehmen sollen. Das habe ich in der Sitzung gesagt. Mögen andere ihre Haltung anders zum Ausdruck bringen, wir haben es so gemacht.« Die G7-Finanzminister veröffentlichten nach ihrem Treffen – anders als die G20 – eine Erklärung, in dem Russland scharf verurteilt wird. Darin heißt es, der Ukraine seien zusätzlich von der internationalen Staatengemeinschaft mehr als 24 Milliarden Dollar für die Zeit ab 2022 zur Verfügung gestellt oder zugesagt worden.

FDP-Parteitag soll sich für Lieferung schwerer Waffen an Ukraine aussprechen Bei ihrem Parteitag am Samstag und Sonntag wollen die Liberalen ein Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen ablegen. Auf Antrag des Parteivorstands soll der Parteitag die Forderung nach einer »deutlichen Intensivierung und Beschleunigung der Lieferung hochwirksamer Waffen an die ukrainische Armee« beschließen. Das geht aus einem nun vorgestellten Entwurf hervor. Damit wollen die Liberalen ein Zeichen gegen die als zu zögerlich empfundene Haltung des Koalitionspartners SPD setzen. Das zweitägige Delegiertentreffen ist der erste Parteitag der FDP seit ihrem Eintritt in die Ampelkoalition.