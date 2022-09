»Nicht die Schleusentore öffnen«

»Das Ziel heißt Schuldenbremse für den Bundeshaushalt und eine Gaspreisbremse«, sagte Lindner in Berlin. Der FDP-Chef warnte weiter vor einer Inflation. »Ich kann es ganz offen sagen: Würde die Schuldenbremse aufgehoben, dann würde mit Sicherheit nicht nur all das finanziert werden, was wir für die Krise brauchen, sondern dann kommen allgemeine politische Wünsche und Vorhaben mit dazu. Und das wäre der finanzpolitische Dammbruch.« Deswegen hielten er und die FDP an der Schuldenbremse fest. Lindner sagte: »Wir wollen in der Krise den Menschen helfen, aber wir wollen nicht die Schleusentore öffnen.«