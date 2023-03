Der FDP-Verkehrsminister ist in der »Sache« ein Klimaschutzverräter, der das Ansehen Deutschlands in Europa auf dem Gewissen hat und demnächst den kompletten Planeten. Dabei stellt die FDP das Verbrenner-Aus für 2035 keineswegs grundsätzlich infrage. Es wird kommen, so oder so. Die Liberalen hätten es allerdings gern so, wie es im Koalitionsvertrag steht: mit einer Ausnahme für potenziell klimaneutrale E-Fuels. Das ist ihnen als erklärten Fortschritts- und Innovationsfreunden wichtig, das haben SPD und Grünen akzeptiert, und das hätte die EU-Kommission längst ausformulieren sollen.