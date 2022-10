Finanzminister und FDP-Chef Herr Lindner, wie viele abgeschaltete Atommeiler sollen wieder ans Netz?

Seine Partei schwächelt – und am Sonntag schon wählt Niedersachsen: FDP-Chef Christian Lindner spricht über die Schwierigkeiten der Ampel, die Schuldenbremse und geht in Sachen Atomkraft weiter in die Offensive.