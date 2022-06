Steigende Preise, stockende Versorgungsketten, lahmende Wirtschaft – die aktuelle Entwicklung unter anderem als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bietet Anlass zur Sorge. Und Besserung ist nicht in Sicht. Finanzminister Christian Lindner (FDP) schwört die Bürger in Deutschland auf eine lange Phase mit Entbehrungen ein. »Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten«, sagte Lindner am Dienstagabend im ZDF-»heute journal«.