Unionsfraktionschef Friedrich Merz äußerte sich zurückhaltend zum Ampelkompromiss. »Das, was wir jetzt vorliegen haben, ist politische Prosa«, sagte der CDU-Chef nach der Einigung, das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen doch noch in dieser Woche in den Bundestag einzubringen. Die von der Ampel nun vorgelegten »Leitplanken müssen in einen Gesetzestext gefasst werden«. Dieser müsse dann im Bundestag sorgfältig beraten werden.

Auf Twitter ließ er kritischer verlauten: »Das Heizungsgesetz ist in dieser Form völlig inakzeptabel. Die Bundesregierung darf sich nicht wundern, wenn in der deutschen Öffentlichkeit zunehmend Proteste aus der Mitte der Gesellschaft heraus artikuliert werden gegen Gesetze, die in Berlin beschlossen werden.«