Linkenchefin Janine Wissler wünscht sich, dass Lindners Regierungskollegium Einfluss nimmt. Sie hoffe, »dass die Nicht-Porschefahrer in der Bundesregierung hier an dieser Stelle noch mal Druck machen«, sagte Wissler: »Natürlich könnte man es finanzieren, wenn man über so etwas wie das Dienstwagenprivileg mal ernsthaft redet, über umweltschädliche Subventionen, über eine Übergewinnsteuer.« Am Vortag hatte Lindner in Bezug auf das Dienstwagenprivileg »linkes Framing« beklagt.