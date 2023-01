Staatsanwaltschaft prüft Korruptionsermittlungen Linke bringen Rücktritt Lindners ins Spiel

Nun interessiert sich die Berliner Staatsanwaltschaft für die Beziehung des Finanzministers zur BBBank, nachdem Lindner mit ihrer Hilfe den Kauf eines Zweifamilienhauses in Berlin finanziert hatte. In der Vergangenheit hatte der FDP-Politiker gut dotierte Vorträge für die Bank gehalten, als Minister schickte er für eine Veranstaltung des Geldhauses ein Videogrußwort. »Die BBBank ist mir von Grund auf sympathisch«, sagte Lindner laut Redemanuskript in dem Video.