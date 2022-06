EU-Klimapolitik Ampelpartner kritisieren Lindners Nein zum Verbrenner-Aus

Im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP diese EU-Pläne aufgenommen, ihnen zugestimmt und sogar ein früheres Verbrenner-Aus in Deutschland in Aussicht gestellt: »Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen – entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. Außerhalb des bestehenden Systems der Flottengrenzwerte setzen wir uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können.«

Grüne und das zuständige Bundesumweltministerium erklären diese Sätze so: Für Autos, für die Flottengrenzwerte gelten, ist der Verbrennungsmotor dann am Ende. Für andere Fahrzeuge, für diese Grenzwerte nicht gelten, etwa Traktoren oder Lkw, wäre eine Lösung über synthetische klimaneutrale Kraftstoffe denkbar, wie die FDP sie möchte.