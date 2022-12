Lindner war mit dem Vorsatz angetreten, die Schuldenbremse nicht antasten zu wollen. Angesichts des Ukrainekrieges und seinen Auswirkungen ist er davon längst abgekommen. In diesem Jahr hat sich die Regierung auf drei Entlastungspakete geeinigt. Seit Lindner sein Amt übernommen hat, summieren sich die Schulden auf rund 500 Milliarden Euro – davon verteilt auf Sondertöpfe allein 200 Milliarden als Abwehrschirm gegen die hohen Energiepreise und 100 Milliarden zur Modernisierung der Bundeswehr.

Der FDP-Politiker verteidigte seine Finanzpolitik in dieser Woche. Die Regierung müsse entschieden auf die Folgen des Krieges in der Ukraine reagieren, so der FDP-Vorsitzende am Donnerstag. Nur so könne die wirtschaftliche Substanz bewahrt werden. »Sonst wäre der langfristige wirtschaftliche Schaden für unser Land größer als die Belastung durch die aktuellen Schulden.«