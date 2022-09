Die zentrale Botschaft: Die Prämie soll bis zum 31. Dezember 2024 steuerlich begünstigt werden, wie der SPIEGEL aus dem Ministerium erfuhr. Das Kabinett will sich mit dem Vorhaben am 28. September 2022 beschäftigen. Danach soll das Thema in die parlamentarischen Beratungen gehen. Mit einer Entscheidung über das Gesetz im Bundestag wird im Herbst gerechnet.