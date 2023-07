Derzeit dürfen Paare 14 Monate lang Elterngeld beziehen. Dabei handelt es sich um eine staatliche Lohnersatzleistung. Sie sichert das Einkommen junger Eltern, wenn diese sich in den ersten Lebensmonaten des Nachwuchses der Erziehung widmen, statt zu arbeiten.

Das Elterngeld ist nicht die einzige Sozialausgabe, die von der Sparrunde betroffen ist. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) muss in seinem Etat kürzen. Betroffen davon ist der Bundeszuschuss an die Pflegeversicherung in Höhe von einer Milliarde Euro. Er fällt vom nächsten Jahr an weg.