Bei seiner Rede in der Stuttgarter Oper war Lindner auch als spontaner Sparringspartner von Klimaaktivistinnen und Aktivisten gefragt, die seine Rede unterbrochen hatten. Sie erhoben sich dabei von ihren Plätzen auf der Empore, sangen »We shall overcome« und entrollten Banner. Eines trug die Aufschrift »Klimakollaps = Wirtschaftskollaps«. Auf dem anderen stand geschrieben: »Besser nicht regieren als falsch. Darum Tempolimit sofort.« Lindner kommentierte die Aktion mit den Worten: »Das ist jetzt mein Angebot an euch: Klebt euch fest, nehmt viel Kleber, denn wenn ihr hier klebt, könnt ihr niemand sonst behindern.«