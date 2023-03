Haushaltsstreit in der Ampel Lindner verwirft ursprüngliche Neubau-Pläne für Finanzministerium

Lindner stichelt gegen Kanzleramt – das verteidigt sich

Lindner hatte im Haushaltsstreit der Bundesregierung kürzlich einen ähnlichen Erweiterungsbau des Kanzleramts infrage gestellt, für den bereits die Bauvorbereitungen angelaufen sind. Als Argument führte er in der ARD-Sendung »Maischberger« an, dass seit der Coronakrise deutlich mehr Menschen mobil arbeiten wollten als zuvor: »Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist.«