Der niedersächsische Grünenabgeordnete Christian Schroeder ist nach eigenen Angaben von einem politischen Gegner körperlich attackiert worden. Ein Mann habe ihn am Samstag bei einer Musikveranstaltung in Wittingen im Landkreis Gifhorn erst verbal mit einem Wutausbruch gegen die Grünen angegriffen und ihn dann zu Boden geschmissen, sagte Schroeder der Nachrichtenagentur dpa. »Er wollte weiter auf mich losgehen, das haben zum Glück andere Gäste verhindert«, so der Abgeordnete. Bei dem Sturz habe er Prellungen erlitten.