»In my homeland Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat«

Der frühere baden-württembergische CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger war 2010 als Energiekommissar nach Brüssel zur EU gewechselt – und versuchte in einer Rede, Gerüchten über mangelnde Englischkenntnisse zu begegnen. Das ging gehörig nach hinten los, er sagte Sätze wie »In my homeland Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat« und stolperte über Wörter wie »energy«. Ein Video des Auftritts verbreitete sich im Internet – und rief noch Jahre später Gespött hervor.