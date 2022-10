Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) versucht mit einem Appell an die Schweiz, dringend benötigte Nachschubmunition für die in der Ukraine eingesetzten »Gepard«-Flugabwehrpanzer zu organisieren. Per Brief bat Lambrecht ihre Amtskollegin Viola Amherd eindringlich, eine entsprechende Re-Exportgenehmigung für entsprechende in der Schweiz hergestellte 35-Millimeter-Munition zu erteilen. Das Schreiben liegt dem SPIEGEL vor.