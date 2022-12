Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands, André Wüstner, hat die in der Kritik stehende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zu schnellen und konsequenten Entscheidungen ermahnt. »Wir haben keine Zeit«, sagte Wüstner am Montagabend in den ARD-»Tagesthemen«. Die Herausforderungen für die Bundeswehr im Bereich Personal, Material und Infrastruktur seien gewaltig, und Geschwindigkeit sei »das Gebot der Stunde«. Er fügte hinzu: »Die Zeitenwende muss endlich spürbar werden.«