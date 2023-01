Verteidigungsministerium über Silvesterbotschaft »Es handelt sich um einen privaten Post, da ist nichts aufzuarbeiten«

Christine Lambrecht hat sich mit einem Silvestervideo blamiert – und selbst ihr eigenes Ministerium will nichts damit zu tun gehabt haben. In der Ampelkoalition herrscht Fassungslosigkeit. Warum hält der Kanzler an ihr fest?