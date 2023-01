Für die Zukunft sehe er es als »elementar wichtig« an, dass ein neuer Minister oder eine neue Ministerin »klar aufzeigt, wie die Lage in der Bundeswehr ist, wie prekär sie ist«, sagte Wüstner. Der neue Ressortchef müsse dann das Parlament mitnehmen, »wenn es um Reformen geht, um Veränderungen in der Bundeswehr, und ja, auch um Investitionen«.

SPD kommentiert Rücktrittspekulationen nicht

In Lambrechts Partei SPD hält man sich bezüglich einer möglichen Nachfolge öffentlich noch bedeckt. SPD-Chef Lars Klingbeil hat das weitere politische Schicksal von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Sonntag offengelassen. Er kommentiere keine Medienberichte, sagte Klingbeil im ZDF mit Hinweis auf Berichte mehrerer Medien, dass die SPD-Politikerin am Montag ihren Rücktritt als Ministerin erklären werde. Lambrecht habe »große Rückendeckung«, sagte Klingbeil. Was die SPD zu entscheiden habe, werde sie geschlossen entscheiden und dann verkünden. Klingbeil war der erste führende SPD-Politiker, der sich seit den ersten Rücktrittsmeldungen am Freitagabend überhaupt zu der Verteidigungsministerin äußerte.