»Keinen Anlass, das hier zu bewerten«

Es handele sich um ein privat aufgenommenes Video, für das keine Ressourcen des Ministeriums verwendet worden seien, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Auf die Frage, ob die Filmaufnahme angesichts des Krieges in der Ukraine eine angemessene Form sei, das neue Jahr zu begrüßen, sagte er: »Die Worte der Ministerin im Video stehen für sich. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren.« Ähnlich äußerte sich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann: »Ich sehe jetzt keinen Anlass, das hier zu bewerten.«