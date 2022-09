Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung wollte die Feldjäger am Montag gemeinsam mit der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högl (SPD) an ihrem Hauptsitz in Hannover besuchen, wie die »Welt« weiter berichtete. Dabei wollte er noch einmal seinen Vorstoß »im Hinblick auf den Wahlspruch ›suum cuique‹ sowie die nun erfolgte Entscheidung der Bundesministerin der Verteidigung diskutieren«, sagte Klein der Zeitung.

Er begrüßte zugleich, »dass der Wahlspruch beim öffentlichen Internetauftritt der Feldjäger künftig kontextualisiert wird und diese bei Schulungen im Hinblick auf die Verwendung der deutschen Übersetzung des Mottos durch die Nationalsozialisten in Zukunft sensibilisiert werden, auch wenn ich mir eine noch weitgehendere Entscheidung gewünscht hätte«.