Verteidigungsministerin Lambrecht will zurücktreten

Lambrecht gilt schon länger als Fehlbesetzung im Ampelkabinett. Ihr fehle das Verständnis für den Job, heißt es, aber auch jede Bereitschaft, sich einzuarbeiten.

Bereits im Frühling geriet sie unter Druck, weil sie ihren erwachsenen Sohn im Bundeswehrhubschrauber mit nach Nordfriesland genommen hat, um nach einem Truppenbesuch weiter in den Osterurlaub nach Sylt zu fahren. Zuletzt stand sie in der Kritik wegen eines inmitten des Silvesterfeuerwerks aufgenommenen Videos, in dem sie sich zu dem vom Krieg in der Ukraine geprägten Jahr 2022 äußerte.

In Berlin wird bereits seit Tagen über mögliche Kandidaten für die Lambrecht-Nachfolge spekuliert. Chancen werden demnach der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högl (SPD), eingeräumt. Auch eine Kabinettsrochade halten manche für denkbar: Demnach könnte SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil ins Verteidigungsministerium wechseln. Als Heils Nachfolgerin käme womöglich eine alte Bekannte infrage: die frühere SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, derzeit die Chefin der Bundesagentur für Arbeit.