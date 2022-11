Polens Regierungschef: Deutsche Luftabwehr in die Ukraine verlegen

Doch in Polen schien man kurz darauf nicht mehr so zufrieden mit dem gemeinsamen Plan. Erst sagte der Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, »für die Sicherheit Polens« wäre es besser, wenn die Deutschen die Patriots der Ukraine überließen. Dann regte Verteidigungsminister Blaszczak die Verlegung in die Ukraine an. »Dies würde es ermöglichen, die Ukraine vor weiteren Opfern und Stromausfällen zu bewahren und die Sicherheit an unserer Ostgrenze zu erhöhen«, schrieb er auf Twitter.