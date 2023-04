SPIEGEL: Diese Kritik äußert der Westen schon lange, ohne dass sich etwas ändert.

Ploß: Da haben Sie recht. Die Kritik ist nicht von der Hand zu weisen. Deswegen sollte der Westen hier noch deutlicher werden und sich nicht nur auf diplomatische Floskeln beschränken.

SPIEGEL: Was leistet die Arbeit der deutsch-arabischen Parlamentariergruppe des Bundestags, deren Vorsitzender Sie sind, in diesem Zusammenhang?

Ploß: Es gab trotz der aktuell besorgniserregenden Entwicklungen vielversprechende Ansätze in der Region, etwa eine zunehmende Normalisierung der israelisch-arabischen Beziehungen, die sich in den Abraham Accords niedergeschlagen haben. Diese Annäherung unterstützen wir als Parlamentariergruppe fraktionsübergreifend. Wir bemühen uns darüber hinaus, den israelisch-arabischen Austausch zu stärken. Auch hier in Deutschland gibt es Projekte an Universitäten, die vom Deutschen Bundestag unterstützt werden und den Dialog zwischen Israelis und Palästinensern fördern.

SPIEGEL: In Deutschland gab es gerade am Karsamstag wieder antisemitische Übergriffe. Menschen riefen »Tod den Juden«, es wurden bereits Anzeigen erstattet. Das geschah immer wieder in den vergangenen Jahren. Was kann die Politik tun?

Ploß: Es handelt sich dabei um ausgelebten Judenhass mitten in Berlin. Antisemitismus darf in Deutschland keine Chance haben. Die Sicherheitsbehörden müssen hier noch konsequenter agieren, die Hetzer mit allen Mitteln zur Rechenschaft gezogen werden. Nach den Ereignissen an diesem Osterwochenende sollte auch endlich ein Verbot des Vereins Samidoun geprüft werden, der vorgibt, sich für palästinensische Gefangene einzusetzen. Antisemitische Netzwerke in Deutschland müssen zerschlagen werden.