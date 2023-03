Christoph Ploß ist der Jungstar der Hamburger CDU: Mit seinen gerade mal 37 Jahren führt er den Landesverband an, bereits seit 2017 sitzt er im Bundestag. Deutschlandweit bekannt wurde Ploß durch seinen energischen Kampf gegen das Gendern. So forderte er 2021 in einem SPIEGEL-Interview ein Genderverbot für staatliche Einrichtungen , derzeit unterstützt er eine Hamburger Volksinitiative, die das Gendern in Behörden abschaffen will . In anderen Politikfeldern hat er bislang wenig bundesweite Bekanntheit erlangt.