Christopher Street Day in Berlin Bundestag hisst erstmals Regenbogenflagge

Zur Parade zum Christopher Street Day ab dem Mittag haben sich den Veranstaltern zufolge 500.000 Menschen angemeldet. Sie beginnt in der Nähe des Potsdamer Platzes und soll nach über sieben Kilometern vor dem Brandenburger Tor enden. Die Parade steht dieses Jahr unter dem Motto »United in Love – Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung«. Im vergangenen Jahr hatten laut Polizei rund 35.000 Menschen teilgenommen.

Der Christopher Street Day erinnert an Ereignisse Ende der Sechzigerjahre in den USA. Am 28. Juni 1969 hatte die Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street gestürmt. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung.