Schmid betonte, eine sorgfältige und umsichtige Abwägung der Eskalationsrisiken und Abstimmung mit den Verbündeten sei nötig. Offensichtlich gebe es noch kein einheitliches Meinungsbild, »das heißt aber nicht, dass eine solche Waffenlieferung nicht kommen kann. Es wird weiter daran gearbeitet.«

Einer, »der die Akten liest«

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Scholz die Lieferung des US-Kampfpanzers vom Typ Abrams zur Bedingung für eine mögliche Entsendung deutscher Kampfpanzer gemacht habe. Pistorius hatte jedoch auch nach Aussage von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin klargemacht, dass es einen solchen Zusammenhang nicht gebe.

Dagegen verteidigte SPD-Chef Klingbeil den Kanzler. »Ich denke so manches Mal: Ist das nicht eigentlich genau richtig, dass man in diesen Zeiten, bei diesen Entscheidungen, bei dieser Tragweite von Entscheidungen, dass man da jemanden im Kanzleramt sitzen hat, der die Akten liest, der das alles versteht, der das durchdringt?«, sagte Klingbeil in Hamburg.

Lindner gibt sich kämpferisch

Er selbst jedenfalls wünsche sich einen Bundeskanzler, »der klug denkt, der klug handelt, der sich international abstimmt«, sagte Klingbeil. »Das, was Olaf gesagt hat, 'keine Alleingänge', das muss die Prämisse sein.« Es sei deshalb »genau richtig, was der Kanzler in dieser historischen Situation tut«.