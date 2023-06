Claudia Pechstein steht nach einem Auftritt beim CDU-Konvent am Wochenende in der Kritik. In ihrer Rede sollte es um Sportpolitik gehen, doch dann sprach die ehemalige Eisschnellläuferin über die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.

Claudia Pechstein, Bundespolizistin und ehemalige Eisschnellläuferin

»Ich bin selbst seit Jahrzehnten Bundespolizistin. Als Polizeihauptmeisterin stehe ich mit meinen Kollegen im regen Austausch und es ist für uns alle unstrittig, dass man Menschen in Not helfen muss. Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen.«

Nach und nach geriet ihre Rede zu einem populistischen und eher unsportlichen Rundumschlag.

Claudia Pechstein, Bundespolizistin und ehemalige Eisschnellläuferin

»Wir sollten grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Problem rechtsstaatlich zu lösen. So erleichtern wir nicht nur die Arbeit meiner Polizeikollegen, sondern sorgen auch grundsätzlich für mehr Sicherheit im Alltag der Menschen. Allein die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel zu den Alltagsproblemen, die viele, besonders ältere Menschen und auch Frauen, belasten. Darüber wird viel zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. Hier für Verbesserungen zu sorgen, sollte uns grundsätzlich hundertmal wichtiger sein, als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen. Gerade wegen aller Probleme um sie herum: Die Kinder hierzulande wollen nicht nur einen guten Job, eine heile Familie, eine traditionelle Familie. Sie wollen Mama und Papa.«

CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnete die Rede Pechsteins in der ZDF-Sendung »Berlin direkt« als »brillant«. Etliche Twitter-Nutzer sahen das anders. Ein Jouranlist des Münchner Merkur twitterte:

Günter Klein, Münchner Merkur, auf Twitter:

»Viele von denen, die Claudia Pechstein abschieben will, könnten einen deutschen Text mit weniger Fehlern und souveräner vortragen als sie. Und inhaltlich wäre er sowieso besser.«

Auf den polarisierenden Inhalt bezog sich auch die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli:

Sawsan Chebli, SPD Berlin, auf Twitter:

»Man könnte ja sagen: naja, ist ja nur eine Rede bei einer Parteiveranstaltung, die Mehrheit der Menschen hierzulande denkt u. redet anders. Nein. So ist es aber nicht. Sehr sehr viele Menschen denken und reden inzwischen genau so. #pechstein «

Auf harte Kritik stieß Pechstein auch dafür, dass sie in ihrer Bundespolizei-Uniform auftrat. Beamte unterliegen nach dem Beamtenrecht jedoch der Neutralitätspflicht. Die Grünen-Politikerin Renate Künast etwa schrieb dazu:

Renate Künast, auf Twitter:

»Wenn jemand in #Uniform auf einer Parteiveranstaltung auftritt, weiß man doch zu was man verpflichtet ist. Und die #CDU und Innenpolitiker wissen es auch. Sich quasi die Uniform zur Beute machen, ist mindestens #Kulturkampf .«

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte dem SPIEGEL auf Nachfrage, dass die Bundespolizei »unverzüglich eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet« habe.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter begrüßt diese Entscheidung und schreibt: »Wir begrüßen die disziplinare Prüfung. Rassismus und Homophobie haben in der Bundespolizei keinen Platz, die Uniform bleibt neutral! (...)«