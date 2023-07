Eine Bestätigung durch die Bundespolizei stand nach einer SPIEGEL-Anfrage zunächst noch aus. Pechstein lässt sich in der Angelegenheit laut »Bild« anwaltlich vertreten und will das Verfahren nicht kommentieren.

Kontroverse Debatten innerhalb der Union

Ihr Auftritt in Dienstuniform beim CDU-Grundsatzkonvent am 17. Juni in Berlin hatte insbesondere innerhalb der Union hitzige Debatten ausgelöst. In einer Rede hatte die Olympionikin und Bundespolizei-Beamtin unter anderem für Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber geworben.