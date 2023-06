Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wies die Kritik an der Olympionikin zurück. »Der Auftritt war brillant«, sagte Merz in der ZDF-Sendung »Berlin direkt« am Sonntag. Pechstein, die in ihrem Beitrag auch für eine Stärkung des Vereins- und Schulsports geworben hatte, habe aus ihrer Erfahrung verdeutlicht, wie wichtig Vereine und Breitensport seien.

Auch Thüringens CDU-Chef Mario Voigt nahm die Sportlerin in Schutz: Pechstein sei »eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen aller Zeiten. Wir sollten stolz darauf sein, was sie für unser Land in der Welt erreicht hat«, sagte Voigt. Er sei »froh, dass sie auf unserem Grundsatz-Konvent klare Worte gefunden hat.« Das mache eine lebendige Volkspartei aus, fügte der Thüringer CDU-Chef hinzu.