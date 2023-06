»Der Auftritt war brillant«, sagte Merz in der ZDF-Sendung »Berlin direkt« am Sonntag. Pechstein, die in ihrem Beitrag auch für eine Stärkung des Vereins- und Schulsports geworben hatte, habe aus ihrer Erfahrung verdeutlicht, wie wichtig Vereine und Breitensport seien. Es sei diese Aussage, sagte Merz weiter, die ihn wirklich interessiere und nicht das Äußere. Der Inhalt »war wirklich interessant und der hat uns auch ein Stück motiviert, in diese Richtung weiterzuarbeiten«, so Merz.