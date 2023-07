Bedrohungen und Angriffe auf Politikerinnen und Politiker nehmen immer weiter zu. Viele Amts- und Mandatsträger geraten zunehmend ins Visier rechtsextremer Anfeindungen. Die Coronapandemie hat das nach Angaben des Innenministeriums verstärkt. Demnach habe sich die Zahl der erfassten politisch motivierten Straftaten gegen Kommunalpolitikerinnen und -politiker in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. Es handle sich längst nicht mehr um Einzelfälle, sondern um ein bundesweites Problem in allen Regionen und in allen Stadt- und Gemeindegrößen.