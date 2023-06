Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne), prangert vor dem Hintergrund der Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann Machtmissbrauch in der Kulturbranche an. Lindemann hat die Vorwürfe gegen ihn am Donnerstag zurückgewiesen.